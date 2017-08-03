12 человек пострадали в ДТП на остановке в Уфе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - 12 человек получили травмы в Уфе в результате столкновения четырех автомобилей, сообщила пресс-служба городского отдела ГИБДД.

"3 июля около 12 часов дня в Уфе на остановке общественного транспорта "Монумент дружбы" произошло столкновение четырех автомашин. В происшествии пострадали 12 человек", - говорится в сообщении.

Один из участников ДТП - мужчина 45-50 лет за рулем "Шкоды Фабии" синего цвета - с места ДТП скрылся. Ведется розыск водителя.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.