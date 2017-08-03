Самолет "Победы" внепланово сел в Кавминводах из-за дебошира

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Махачкалу, сел в аэропорту Кавминвод из-за дебошира на борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

"Внеплановую посадку пришлось совершить из-за пассажира, который буянил и ругался, не слушаясь стюардесс. В настоящее время этот мужчина доставлен сотрудниками транспортной полиции в линейное отделение", - сказал представитель аэропорта.

По его словам, самолет из Кавминвод вылетел в Махачкалу, прибытие ожидается в 21:55 по московскому времени.

В свою очередь, источник в аэропорту сообщил, что дебошир лез драться и курил сигарету.