Новосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина забрались на стрелу башенного крана в Кировском районе Новосибирска утром в пятницу и требовали погашения долгов по зарплате, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

В пГУ МВД России по региону "Интерфаксу" сообщили, что сообщение об инциденте поступило в 07:21 по местному времени, на место выехали полицейские, спасатели и следователи СКР. "После переговоров мужчина и женщина самостоятельно спустились с крана, их личности установлены - это работники строительной организации, крановщики", - сказали в пресс-службе. По этому факту проводится проверка.

Ранее аналогичный эпизод, в ходе которого новосибирский строитель забрался на кран и требовал погашения задолженности по зарплате, привел к возбуждению уголовного дела в отношении его работодателя.