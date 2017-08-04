Мэра района Иркутской области отпустили под домашний арест через полгода в СИЗО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области изменил меру пресечения мэру Тайшетского района Александру Величко, который был арестован в феврале текущего года по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом, совершенном до избрания на административный пост.

Как сообщается в материалах Тайшетского городского суда, Величко изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест на один месяц, то есть до 4 сентября 2017 года. Мера изменена по ходатайству следователя.

Ранее сообщалось, что 11 февраля 2017 года суд арестовал мэра Тайшетского района А.Величко, который был задержан 9 февраля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Дело возбуждено в сентябре 2016 года по факту незаконного отчуждения коммерческой организацией муниципального имущества - четырех артезианских скважин в Тайшете.

По версии следствия, А.Величко до избрания мэром являлся директором и учредителем ООО "ВАВ", которое в 2013 году оформило право собственности на якобы построенные им артезианские скважины, хотя в 2005 году данные скважины были оборудованы мэрией Тайшета за счет субсидии из областного бюджета.

А.Величко был избран мэром Тайшетского района 18 сентября 2016 года, выдвигался от КПРФ.

Иркутский обком КПРФ назвал дело А.Величко политическим - в официальном заявлении, распространенном иркутскими коммунистами в феврале, говорится, что "целью операции является никакое не восстановление законности, а банальное устранение "неправильного" победителя".

Тайшетский район находится на границе Иркутской области и Красноярского края. Насчитывает 88 населенных пунктов, в том числе шесть городских поселений, среди которых крупный город Тайшет. Население - более 74 тыс. человек.