В Центре по борьбе со СПИДом рассказали о проблемах поставки лекарств

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Необходимые лекарства поступят в Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом не раньше следующего года, заявил "Интерфаксу" в пятницу руководитель центра Вадим Покровский.

"Если и будут закупки произведены, то неизвестно когда. До конца года и начала следующего, скорее всего, препаратов не будет", - сказал Покровский в интервью "Интерфаксу".

Он добавил, что сейчас пациенты федерального центра могут обратиться в московский для получения лекарств.

Покровский отметил, что регионы обеспечены препаратами антиретровирусной терапии, но объемы закупок лекарств нужно увеличивать, так как число новых пациентов продолжает расти.

"Препаратов закупили не больше, чем в прошлом году. За этот год прибавилось сто тысяч новых пациентов. Поэтому напряженность будет продолжаться. На какой-то период люди будут обеспечены лекарствами, а потом начнутся проблемы", - сказал Покровский.

Ранее сообщалось, что Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в этом году не был включен в централизованную закупку антиретровирусных препаратов. В Минздраве в то же время сообщили, что дефицита лекарств в учреждении не возникнет, так как потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов центра учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для граждан, проживающих в Москве.