Песков рассказал о двухчасовой погоне Путина за щукой на подводной рыбалке

Президент несколько дней рыбачил в горных озерах в труднодоступной тывинской тайге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рыбачил в Южной Сибири 1-3 августа, в частности занимался подводной охотой, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С учетом разницы во времени 1-3 августа по пути в Благовещенск он сделал почти двухдневную остановку в Тыве, в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер", - рассказал Песков журналистам.

"Занимался он подводной охотой с маской и трубкой, плавал в гидрокостюме. Ему на маску установили камеру GoPro, поэтому есть достаточно уникальные кадры его охоты на щук", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, эти кадры с другими материалами, включая кадры съемки природы с квадрокоптера, будут опубликованы позднее без какой-либо редактуры.

"Президент хорошо там позанимался подводной охотой, гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", - отметил Песков.

Главу государства в этой поездке сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также главы Хакасии и Тывы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.

Песков указал, что президент России не впервые посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается останавливаться в разных местах.

Пресс-секретарь рассказал, что климат в регионе резко континентальный, и, несмотря на то, что на солнце воздух быстро прогревается, по вечерам температура опускается до низких значений.

"Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться", - сказал Песков.