Песков переадресовал правительству вопрос об изъятии переданных субъектам РФ полномочий

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о предложении изъять у регионов переданные им ранее полномочия, если они дублируются федеральными органами государственной власти, а также в случае чрезвычайных ситуаций.

"Это надо спрашивать правительство. Вы же говорили о правительственной инициативе", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько серьезно эта инициатива может ограничить полномочия регионов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий универсальные основания для изъятия федеральных полномочий, переданных субъектам Федерации, сообщалось ранее в пятницу со ссылкой на официальный сайт правительства.

"Переданные полномочия могут быть изъяты у органов государственной власти отдельных субъектов Федерации не только в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, но и в случаях, если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий, а также в случае, если переданные полномочия не могут исполняться органом государственной власти субъекта Федерации в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией", - уточняется в документе.

Законопроект предусматривает изъятие переданных полномочий, что, как сообщается, в частности, сократит расходы на финансирование в ситуации ЧС. Вероятен также возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субвенций.