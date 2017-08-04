Уральский священник объяснил перевозку ребенка в багажнике игрой в десантника

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ходе следственной проверки в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) выяснилось, что священник, перевозивший ребенка в багажнике, играл с ним в десант, а сам ребенок оказался его сыном.

Накануне они посмотрели фильм о службе в Воздушно-десантных войсках, и мальчик решил попробовать сесть в машину, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет.

"В дальнейшем, как пояснил владелец транспортного средства, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля, после чего юный пассажир пристегнулся штатным ремнем безопасности в специальном удерживающем средстве", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

Ранее сообщалось, что следственные органы организовали проверку сообщений о том, что ребенка перевозили в багажнике автомобиля. На автопарковке на улице Петрова "водитель легкового автомобиля усадил ребенка в багажник своей машины и увез в неизвестном направлении", говорилось в сообщении. По данным местных СМИ, мужчина был одет в рясу священнослужителя.

Как сообщил агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, вопросом займется комиссия по делам несовершеннолетних.

"Будем разбираться и посмотрим. Для этого у нас существует процедура не для наказания, а для того, чтобы разобраться, что на самом деле происходит, это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав <...> Комиссия разберется, и тогда мы сможем с полной уверенностью говорить о том, что произошло", - сказал омбудсмен.