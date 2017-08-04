Пилот из Екатеринбурга получил 1,5 года ограничения свободы за разбитый вертолет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Чемальский районный суд Республики Алтай признал виновным в нарушении правил безопасности командира вертолета Robinson R-66, разбившегося в 2016 году вблизи села Чемал. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр региональной прокуратуры.

"14 марта 2016 года Виктор Сельминский из Екатеринбурга, выполняя обязанности командира вертолета во время полета, принял решение о посадке на отмель, предварительно не осмотрев ее. Он не обеспечил безопасного расстояния, не проявил должной осмотрительности, в результате чего вертолет под его управлением и пилота-слушателя столкнулся с тросом и упал на левый бок", - говорится в сообщении.

В результате собственнику был причинен ущерб в размере 83 млн 714 тыс. 686 рублей, отмечает пресс-центр.

Суд признал пилота виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта) и приговорил его к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.