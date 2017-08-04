Суд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в пятницу продлил на год испытательный срок условно осуждённому оппозиционеру Алексею Навальному, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) удовлетворить, продлить испытательный срок Навальному на один год, до 30 декабря 2020", - огласила решение судья Светлана Туманина.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил А.Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, в течение испытательного срока условно осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Представитель ФСИН мотивировала своё ходатайство систематическим ходом нарушений оппозиционера.

"Явка Навального в дни на регистрации проходила не в установленные дни, а когда ему удобно. 26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде административного ареста. 12 июня он вновь совершил правонарушение", - сказала представитель ФСИН.

Со своей стороны Навальный заявил, что он добропорядочный гражданин и делает все, что инспекция от него требует.

"Я не обязан что-то объяснять инспекции. Я два раза в месяц хожу в инспекцию, они ходят ко мне домой, ко мне ходит участковый. Что им от меня надо, я не знаю? Нет никаких объективных причин, почему мне может быть продлён срок, я добропорядочный гражданин. Однако продление срока запретит мне баллотироваться", - сказал А.Навальный.

Он считает, что данное ходатайство ФСИН имеет политическую подоплёку.