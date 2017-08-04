СИЗО потребует наказать адвоката фигуранта дела о петербургском теракте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Администрация московского следственного изолятора (СИЗО) "Лефортово" намерена привлечь к ответственности адвоката Ольгу Динзе за отказ предъявить записку ее подзащитного - обвиняемого в теракте в петербургском метро Акрама Азимова, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"Вчера в СИЗО-2 ФСИН ("Лефортово") на встрече со своим доверителем адвокат Динзе получила от него рукописные листы неизвестного содержания и в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "О содержании под стражей", отказалась передать бумаги администрации учреждения", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что инцидент был зафиксирован средствами видеоконтроля.

В пресс-бюро отметили, что администрация СИЗО составила в отношении Динзе акт, "который в установленные сроки будет направлен в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования".

По данным ФСИН, сотрудники СИЗО действовали в соответствии с требованием законодательства. "Всего в комнате ожидания адвокат Динзе провела не более 40 минут", - заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу коллега Ольги Динзе Дмитрий Динзе, защищавший брата Акрама Азимова Аброра, сообщил в соцсетях, что Ольгу Динзе три часа незаконно удерживали в СИЗО "Лефортово", пытаясь изъять у нее записи, полученные от ее подзащитного.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. В Петербурге под стражу были заключены шесть подозреваемых.

В Москве отправлены под арест братья Акрам и Аброр Азимовы. Последнего следствие считает организатором теракта, а его старший брат якобы взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации. Азимовы утверждают, что не знали, что участвуют в подготовке теракта и в непосредственной организации его себя виновными не считают.