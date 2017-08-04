Глава Минкультуры РФ прочитает в Калуге лекцию об Иване III

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что в ноябре прочитает в Калуге лекцию об Иване III.

"Я уже с Анатолием Дмитриевичем (Артамоновым, губернатором Калужской области - ИФ) договорился, что прочитаю лекцию в ноябре об одном очень актуальном деятеле, первом самодержце Иване III, который заложил основы государственной поддержки современного искусства, активно приглашая современных архитекторов, дизайнеров из-за рубежа, и даже религиозных живописцев", - сообщил Мединский во время своей поездки в Калугу в пятницу.

Лекция пройдет в Инновационном культурном центре.

Министр добавил, что в Калуге будет установлен памятник Ивану III, но не уточнил когда именно. "Это памятник, по которому творческий конкурс идет два года, а количество сделанных в мягком материале макетов - я уже сбился со счету, исчисляется десятками", - отметил министр.