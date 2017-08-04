На телеканале "Дождь" назначен и. о. главного редактора

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На телеканале "Дождь" назначен исполняющий обязанности главного редактора, который возьмет на себя руководство на время учебы учебы в США нынешнего главреда Романа Баданина. Возглавит редакцию Александра Перепелова, сообщают сотрудники "Дождя" в соцсетях. Она проработала на канале около шести лет и занимала до недавнего времени должность заместителя главного редактора.

Как заявила газете "Ведомости" гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, Роман Баданин сохранит должность и продолжит участвовать в жизни "Дождя": он будет раз в неделю участвовать в летучках, а журналисты смогут советоваться с ним по любым важным вопросам.

Как стало известно в апреле, Баданин поступил в Стэнфордский университет и стал стипендиатом программы по журналистике имени американского издателя Джона Найта. Он уедет учиться в США в конце августа.