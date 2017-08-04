Житель Петербурга получил 5 лет строгого режима за кражу велосипедов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении пары, воровавшей велосипеды у жителей города, сообщает объединённая пресс-служба судов города в пятницу.

Как установил суд, ранее судимый Алексей Волчков его подруга Наталья Есина с марта 2015 по октябрь 2016 года совершили серию краж велосипедов.

"Пара сожителей нанесла гражданам ущерб на сумму более 511 тыс. рублей, похитив 29 велосипедов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима, а его подругу к условному сроку в год и месяц с испытательным сроком в 2 года.