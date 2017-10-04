Отопительный сезон начался в Петербурге

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в среду начался отопительный сезон, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Отопление поступает потребителям с 00:00.

Ранее сообщалось, что с 20 сентября в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание. К отоплению были подключены дошкольные и средние образовательные учреждения, организации здравоохранения и социальной защиты, также началось подключение многоквартирных жилых домов.

В прошлом году отопительный сезон в Петербурге также начался 4 октября.