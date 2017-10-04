Amnesty International признала сообщившего о нарушениях судебного секретаря узником совести

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Amnesty International признала Александра Эйвазова, бывшего секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, рассказавшего о нарушениях закона в суде, узником совести. Об этом сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель Команды 29.

"Александр Айвазов является узником совести, который преследуется за осуществление своего права на свободу убеждений и их выражения, и должен быть немедленно освобожден", - говорится в заявлении Amnesty International.

Эйвазова обвиняют во вмешательстве в деятельность суда (ст. 294, ч. 3 УК РФ), с 24 августа он находится в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге. У Эйвазова бронхиальная атопическая астма в тяжелой форме, которая сопровождается серьезными приступами. Содержание в изоляторе серьезно угрожает здоровью бывшего секретаря: его состояние постоянно ухудшается, растет частота приступов, развивается легочная недостаточность третьей степени. Правозащитники требуют немедленного освобождения Эйвазова из изолятора.

"Эйвазов - типичный "сигнальщик", заявивший о нарушениях закона в судебной системе, находясь внутри нее и являясь ее частью. И уголовное дело, которое сейчас ведется в отношении Эйвазова, - это месть за его заявления", - прокомментировал сложившуюся ситуацию адвокат Павлов.

Осенью 2016 года Александр Эйвазов устроился на работу секретарем судебного заседания в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. За непродолжительное время своей работы Эйвазов успел столкнуться с многочисленными нарушениями в работе суда. Сотрудники судебного аппарата были вынуждены составлять протоколы по заседаниям, которые фактически не проводились, во время вынесения судьей приговора нарушалась тайна совещательной комнаты, руководство суда неоднократно нарушало трудовые права сотрудников аппарата. По фактам нарушений Эйвазов направлял свои жалобы председателям районного, городского и Верховного судов, в квалификационную коллегию судей, ФСБ России, СК России, однако это не принесло никакого эффекта, после чего он решил придать гласности информацию о нарушениях, разместив ее на своей странице в сети "ВКонтакте" и передав ее журналистам. Осознав, что его усилия бесперспективны, Эйвазов написал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором указал, что не может продолжать работу в суде.

Перед увольнением Эйвазов был на больничном, из-за чего не смог закончить часть протокола судебного заседания по делу, в котором принимал участие в качестве секретаря. Уже после увольнения заместитель председателя суда потребовала подписать протокол, который был подготовлен другим лицом. Эйвазов отказался это сделать, сославшись на то, что не может подписывать протокол, составленный не им, а иным лицом, к тому же задним числом. Кроме того, Эйвазов на тот момент уже не являлся сотрудником суда. 15 февраля 2017 года по заявлению председателя Октябрьского суда было возбуждено уголовное дело в отношении Эйвазова по ч. 3 ст. 294 УК РФ – вмешательство в деятельность суда с использованием своего служебного положения.