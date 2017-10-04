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Минобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годы

Первую тройку составили учебные заведения из Петербурга, Саранска и Москвы

Минобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годы
Главное здание Президентского физико-математического лицея №239 в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец и министр образования и науки Ольга Васильева представили рейтинг "Лучшие школы России" за 2016-2017 годов, в Топ-25 вошли в основном учебные заведения Москвы, а также школы из Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Кирова, Вологды и Омска.

Топ возглавляет Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург).

На втором месте рейтинга - Республиканский лицей для одаренных детей (Саранск), на третьем - Средняя общеобразовательная школа №179 (Москва).

Четвертое и пятое места занимают также столичные школы - Лицей №1535 и Лицей НИУ "Высшая школа экономики".

Москва, Петербург и не только

Всего в Топ-25 входят 14 московских школ (кроме указанных выше, "Пятьдесят седьмая школа" (6 место), школа №1514 (7 место), Московская гимназия на Юго-Западе №1543 (8 место), Лицей "Вторая школа" (9 место), Специализированный научный центр (факультет) школа-интернат им.Колмогорова (10 место), школа №1329 (11 место), школа "Интеллектуал" (12 место), школа с углубленным изучением испанского языка №1252 им.Сервантеса (16 место), Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ (17 место), Лицей №1568 им.Пабло Неруды (19 место).

Таким образом, в "десятку" рейтинга вошли восемь школ из Москвы.

На втором месте по количеству "топовых" школ идет Санкт-Петербург. Кроме президентского лицей, он представлен Академическим лицеем "Физико-техническая школа" Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН (13 место).

На 14 месте рейтинга оказался Физико-математический лицей №31 из Челябинска, а на 15-м - Специализированный учебно-научный центр при Уральском федеральном университете им. первого президента России Ельцина".

Новосибирск представлен в топ-25 Специализированным учебно-научным центром НГУ (18 место), Екатеринбург - Гимназией №9 (20 место), Киров - Кировским экономико-правовым лицеем (21 место), а Вологда - Вологодским многопрофильным лицеем (22 место), Казань - Лицеем №131 (23 место), Челябинск - Гимназией №80 (24 место), Омск - Многопрофильным образовательным центром развития одаренности №117 (25 место).

500 лучших школ страны

Всего в рейтинге "Лучшие школы России" вошли 500 образовательных учреждений, продемонстрировавшие высокие образовательные результаты в 2016-2017 году, почти из всех регионов.

Между тем, в списке нет школ из Чеченской республики, Хакасии, Тывы, Северной Осетии, Крыма, Калмыкии, Дагестана, Алтая, Ненецкого АО, КЧР, Забайкальского края и Еврейской автономной области, а также Приморского края.

Из 500 лучших школ, вошедших в рейтинг, 136 (почти треть списка) находятся в Москве, 32 - в Санкт-Петербурге, 29 - в Татарстане.

Как пояснила вице-премьер Голодец на презентации рейтинга лучших школ, ключевыми критериями при оценке той или иной школы являются результаты участия во всероссийских и международных олимпиадах и результаты итоговой аттестации. Дополнительно оценивается непрерывность образования и наличие или отсутствие конкурса.

Теги: Москва, Минобрнауки
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