Рекламу гомеопатии предложили существенно ограничить

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рекламу гомеопатических средств предложили запретить везде, кроме специализированных печатных изданий, фармацевтических выставок, семинаров и иных сугубо профильных медицинских мероприятий, с такой инициативой выступил сенатор Антон Беляков.

Документ размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Дополнительно проект закона вносит изменения, согласно которым на вторичную (потребительскую) упаковку гомеопатических лекарственных препаратов должна наноситься предупредительная надпись о том, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

Автор инициативы отмечает в пояснительной записке, что "популярность гомеопатических препаратов в России среди населения остается стабильно высокой", а "основным достоинством гомеопатических препаратов в глазах потребителя является их практически абсолютная безвредность и почти отсутствующие побочные эффекты, сведенные, максимум, до возможности аллергических реакций".

Между тем, при кажущейся безвредности именно такие препараты несут особые риски для здоровья пациента, пишет Беляков.

Он приводит сведения, что в феврале 2017 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований приняла Меморандум N2 "О лженаучности гомеопатии".

Как отмечается в проекте закона, "одной из основных причин популярности гомеопатических препаратов среди населения является их широкая реклама на телевидении и в печатных изданиях". В связи с этим автор и предлагает внести изменения в действующие законы "Об обращении лекарственных средств" и "О рекламе".