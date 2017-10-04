Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву с государственным визитом, передает в среду корреспондент "Интерфакса".

Самолет саудовского короля приземлился в правительственном аэропорту "Внуково-2". Его встречает, в частности, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. У трапа выставлен почетный караул. Как ожидается, король из аэропорта сразу отправится в гостиницу.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что российско-саудовские переговоры на высшем уровне в Москве запланированы на 5 октября. Ожидается также участие короля в Российской энергетической неделе.