Военным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернете

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российским военнослужащим-контрактникам с начала следующего года запретят публиковать в интернете фотографии, указывающие геолокацию и ведомственную принадлежность.

Соответствующий законопроект разработан Минобороны РФ. Его текст опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в том числе являющимся иностранными гражданами, запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность", - говорится в тексте проекта.

Также предлагается запретить контрактникам размещать информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей и месте их дислокации.

Предполагается, что данные ограничения вступят в силу в январе 2018 года.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что информационные ресурсы, в том числе социальные медиа-ресурсы, используются для противоправных целей.

"Так, специальными службами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями все чаще для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств, используется информация, размещаемая военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - отмечается в пояснительной записке.

В ней говорится, что данный проект подготовлен для повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства.

"Необходимо отметить, что на сегодняшний день аналогичная норма права для военнослужащих и гражданского персонала органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации уже предусмотрена", - подчеркнули разработчики законопроекта.