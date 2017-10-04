СКР возбудил дело на избившего детей на игровой площадке краснодарца

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На жителя Краснодара возбудили дело за избиение двух мальчиков на детской площадке, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в среду.

По данным следствия, 1 октября между детьми на игровой площадке произошел конфликт, девятилетний мальчик несколько раз ударил второго ребенка по голове.

За пострадавшего вступился отчим: он ударил обидчика пасынка по лицу, а затем бросил его на землю.

Врачи зафиксировали у мальчика гематомы, ушиб нижней губы и носа.

Подозреваемый также ударил второго мальчика, находившегося на площадке, отмечается в сообщении.

Инцидент засняли камеры наружного наблюдения. Размещенная в социальных сетях видеозапись вызвала широкий общественный резонанс.