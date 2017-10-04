СКР возбудил дело на избившего детей на игровой площадке краснодарца

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На жителя Краснодара возбудили дело за избиение двух мальчиков на детской площадке, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в среду.
По данным следствия, 1 октября между детьми на игровой площадке произошел конфликт, девятилетний мальчик несколько раз ударил второго ребенка по голове.
За пострадавшего вступился отчим: он ударил обидчика пасынка по лицу, а затем бросил его на землю.
Врачи зафиксировали у мальчика гематомы, ушиб нижней губы и носа.
Подозреваемый также ударил второго мальчика, находившегося на площадке, отмечается в сообщении.
Инцидент засняли камеры наружного наблюдения. Размещенная в социальных сетях видеозапись вызвала широкий общественный резонанс.