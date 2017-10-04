В ходе спецоперации в Дагестане убиты два боевика и ранен полицейский

До середины октября авиакомпания окончательно завершит все рейсы Подробнее

Все туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию

Ранее Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре города Подробнее

В частности им запретят размещать сведения о своей геолокации и ведомственной принадлежности Подробнее

4 октября 16:55

Минобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годы

Первую тройку составили учебные заведения из Петербурга, Саранска и Москвы Подробнее

4 октября 15:13

Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года

По мнению министра сельского хозяйства, именно столько времени потребуется на производство качественного продукта Подробнее

4 октября 12:12

В Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ в случае наличия у них гражданства РФ

Заявления об опознании мужчин с видеоролика ИГ их знакомыми сочли не слишком заслуживающими доверия Подробнее

4 октября 11:26

Сослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГ

Казаки заявляют, что потеряли с ним связь какое-то время назад и не знали о его намерении ехать в Сирию Подробнее

4 октября 04:00

Лавров рассказал о безуспешных попытках оздоровления отношений РФ и США

Двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте, уверен глава МИД Подробнее

3 октября 19:47

В "Мемориале" заявили о встрече Москальковой с подложными пропавшими без вести в Чечне