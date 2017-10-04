В ходе спецоперации в Дагестане убиты два боевика и ранен полицейский

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур устанавливают личности боевиков, уничтоженных в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс" в среду вечером информированный источник.
"При попытке остановить подозрительную машину возле села Качалай Бабаюртовского района неизвестные открыли в полицейских стрельбу из салона автомобиля. Ответным огнем бандиты ликвидированы. Их оказалось двое", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе перестрелки ранен один сотрудник полиции.
"Личности бандитов устанавливаются. Предварительно, это остатки той банды, которая причастна к убийству участкового уполномоченного полиции в Кизлярском районе Дагестана", - сказал собеседник.