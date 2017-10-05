Нападение на полицейского не помогло жителю Томской области попасть в тюрьму

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В городе Северск Томской области мужчина напал на полицейского, чтобы попасть в тюрьму, однако не достиг желаемого, сообщает в четверг в пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина, не имея источников дохода, решил расстаться со своей свободой ради нормальных условий проживания и питания. С этой целью вечером 27 июня он пришел в дежурную часть полиции и стал поджидать любого из сотрудников полиции.

"Когда навстречу ему вышел сотрудник полиции, обвиняемый со словами "капитан, ничего личного" два раза ударил его кулаком по лицу, после чего, забежав на несколько ступенек вверх по лестнице, спрыгнул вниз на полицейского. В результате потерпевший получил рвано-ушибленные раны нижней губы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемого задержали на месте преступления, вину он признал. Несмотря на стремления мужчины, его оставили под подпиской о невыезде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), говорится в сообщении.