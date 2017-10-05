К сотрудникам "Открытой России" и их родственникам пришли с обысками по "делу ЮКОСа"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Движение "Открытая Россия" заявляет о проведении обысков у своих сотрудников и членов их семей по "делу ЮКОСа".

"Сегодня около 6:30 мск следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Следственные действия проводятся в рамках "дела ЮКОСа" от 2003 года", - говорится в опубликованном заявлении организации.

Обыск проводится по делу ЮКОС 2003 года. Я был тогда в 8 классе. — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 5 октября 2017 г.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее обыски по данному делу проходили у журналиста "Открытой России" и правозащитницы Зои Световой.

Так называемое "дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит" по обвинению экс-главы нефтяной компании Михаила Ходорковского и других лиц. По мнению следователей, из этих похищенных средств проводится финансирование различных организаций, а также индивидуальных предпринимателей.