Гости винного фестиваля в Севастополе заявили об отравлении устрицами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выясняет причины возникновения кишечной инфекции у десятка гостей фестиваля вина #WineFest в Севастополе; по предположению заболевших, они отравились некачественными устрицами.

"Проводится эпидрасследование, по окончании которого можно будет точно сказать, что послужило причиной отравления, прорабатываются разные варианты. У нас сейчас есть информация о 12 заболевших, обратившихся в медучреждения", - сообщила "Интерфаксу" руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, проверяется предприятие, занимавшееся торговлей на винном фестивале, проводятся также лабораторные исследования материала от заболевших и проб продуктов.

Посетители #WineFest, который проходил в Балаклаве (Севастополь) в минувшие выходные, пишут в социальных сетях, что покупали устрицы в установленной на территории фестиваля палатке одного из ресторанов Крыма. Они продавались по 140 рублей за штуку.

"К сожалению, результатом ажиотажа и интереса к морепродукту стало массовое отравление граждан", - говорится в коллективной жалобе пострадавших, составленной от имени 63 человек. Документ направлен начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю.