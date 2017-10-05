В Черное море вошел большой десантный корабль СФ "Александр Отраковский"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль ВМФ России "Александр Отраковский", совершающий переход с Северного флота, в четверг вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Как сообщалось , 25 сентября корабль прошел Гибралтарский пролив, войдя в Средиземное море. Ожидается, что БДК "Александр Отраковский" примет участие в доставке грузов в Сирию с российских баз на Черном море.

В сентябре грузы в Сирии доставляли БДК Черноморского флота "Цезарь Куников ", "Азов " и "Ямал". По утверждению стамбульских сайтов, корабли шли в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

В среду через Черноморские проливы в Средиземное море прошло зафрахтованное российскими военными грузовое судно "Александр Ткаченко". На его борту были видны грузовые машины "Урал", окрашенные в зеленый цвет, песочного цвета "КамАзы", а также большегрузные контейнеры.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).