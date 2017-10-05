Режим ЧС объявлен в саратовском Балашове из-за отсутствия тепла в нескольких домах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Отсутствие тепла в трех многоквартирных жилых домах города Балашова Саратовской области стало поводом для введения в городе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил агентству "Интерфакс" замначальника районного управления ГО И ЧС Олег Михалев в четверг.

Режим ЧС накануне ввел в Балашове глава района Павел Петраков, согласившись с доводами районной комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), сказал собеседник агентства.

Михалев уточнил, что три проблемных дома, где проживает более 250 семей, не могут войти в отопительный сезон, поскольку там до сих пор не отремонтированы водоводы.

КЧС рекомендовала главе выделить деньги из районного бюджета на восстановление водоводов и восстановить подачу тепла жителям, сказал собеседник агентства.

Население Балашова- 77 тыс. человек.