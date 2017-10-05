Около 7,5 тыс. человек эвакуировали из школ в Екатеринбурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Эвакуация прошла в четверг днем в десяти школах Екатеринбурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Десять школ. Было эвакуировано около 7,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об эвакуации в четверг сотрудников и учеников восьми школ Екатеринбурга.

Сегодня также были выведены из здания сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области.

Как сообщалось ранее, днем 19 сентября в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем с сообщениями о минировании. Эвакуация людей проводилась из мэрии Екатеринбурга, городского цирка, торгово-развлекательного центра "Гринвич" и офисного здания на улице Малышева,44.

29 сентября людей выводили из зданий правительства, администрации губернатора Свердловской области, школ и детсадов, вузов и торговых центров города.

Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября, ни одна угроза взрыва не подтверилась.