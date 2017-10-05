В парижских офисах Vivendi и Natixis провели обыски по делу Mediaset

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Французская жандармерия совместно с представителиями итальянской финансовой полиции провела обыски в парижских штаб-квартирах медиагруппы Vivendi SA и инвестбанка Natixis в рамках расследования приобретения Vivendi доли участия в итальянской вещательной компании Mediaset, основанной и контролируемой экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

Об обысках сообщили французские СМИ. Vivendi подтвердила эти сообщения в пресс-релизе, Natixis отказался комментировать ситуацию.

Vivendi владеет 28,8% акций Mediaset и является вторым по величине акционером после Берлускони, семье которого принадлежат 39,5% акций и 41,1% голосов. В конце 2016 года Vivendi приобрела 20% акций Mediaset, на покупку всей доли она потратила 1,26 млрд евро.

Почти сразу же, в декабре 2016 года, компания Берлускони Fininvest направила жалобу французским и итальянским властям на то, что Vivendi манипулировала рынком в процессе приобретения пакета акций, чтобы затем купить его по заниженной цене. По сообщению Fininvest, Natixis якобы оказывал содействие Vivendi.

"Руководство Vivendi подтверждает, что приобретение доли в Mediaset было абсолютно законным и прозрачным", - говорится в пресс-релизе французской группы.

Vivendi безуспешно пыталась нарастить долю участия в Mediaset до 30%, поскольку после достижения этого порога законодательство Италии обязывает акционера объявить предложение о выкупе всех акций, находящихся в обращении.