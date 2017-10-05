Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

В тексте указа сказано, что Потомский подал заявление по собственному желанию. Там же отмечается, что Клычков назначен врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Потомский назначен заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.

Потомский был назначен на должность губернатора Орловской области в феврале 2014 года. Он родился 12 августа 1972 года в городе Мары Туркменской ССР в семье военного. В 1993 году закончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище, в 2006 году - Северо-Западную академию государственной службы по специальности "экономист". До 1998 года служил в Ленинградском военном округе. Имеет воинское звание подполковник. В 1998-2000 годах работал в Аналитическом центре Комитета государственного лицензирования правительства Ленинградской области. В 2000-2006 годах руководил муниципальным предприятием "Экология" в городе Всеволожске.

В 2005 году избран депутатом Совета депутатов МО "Всеволожское городское поселение", с 2006 года - директор муниципального учреждения "Всеволожская муниципальная управляющая компания". В 2007 году избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Работал председателем постоянной комиссии по экологии и природопользованию, являлся членом постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. В 2009 году назначен секретарем Ленинградского областного комитета КПРФ. В 2011 году был избран в депутаты Государственной думы от партии КПРФ, вошел в состав комитета по ЖКХ. Является инициатором законопроектов "О создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов". В 2012 был кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области.

Клычков родился 2 сентября 1979 года в Калининграде. Юрист, специалист по международным отношениям.

В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя Юридической службы Центрального комитета КПРФ. Входил в состав Центральной избирательной комиссии РФ. Член президиума Центрального комитета КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ. Женат, воспитывает двоих сыновей. Депутат Московской городской Думы пятого (2009-2014) созыва. Вновь избран депутатом Думы 14 сентября 2014 года.