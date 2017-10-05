Суд отклонил иск к Навальному о моральной компенсации на 1,9 млн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы отклонил иск муниципального депутата из Замоскворечья Игоря Брумеля к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному с требованием взыскать с оппозиционера 1,9 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за протестную акцию в центре Москвы 12 июня - в День России.

"В удовлетворении исковых требований Брумеля судом отказано в полном объеме", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Людмила Морозова в четверг.

Поводом для обращения в суд стал организованный Навальным митинг на Тверской улице в Москве 12 июня этого года. По мнению Брумеля, не согласованная с городскими властями оппозиционная акция в центре Москвы помешала нормальному проведению праздника Дня России, тем самым причинив ему моральный вред и страдания.

В минувший вторник Люблинский суд отложил до конца октября рассмотрение аналогичного иска к Навальному лидера националистического движения SERB и соратника Брумеля - Игоря Бекетова.

12 июня в ряде регионов РФ прошли акции оппозиции. По данным МВД, в Москве за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге - 500 человек.