Путин отвел ключевую роль в отечественной истории народу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что главным творцом отечественной истории является народ.

Путин в четверг встретился с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" в Государственном Кремлевском дворце. Участники встречи напомнили президенту, что несколько лет назад он, отвечая на соответствующий вопрос, ответил, что ключевым деятелем является Александр III.

"Александр III - выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо - это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ", - сказал Путин.