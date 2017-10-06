Пять иностранных кораблей вели разведку у границ России за неделю

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Один раз в течение последней недели поднимался в воздух самолет российских дежурных сил ПВО на перехват иностранного самолета-разведчика, сообщили в Минобороны РФ.

Семнадцать иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России в течение последней недели: два на арктическом, 15 - на западном стратегических направлениях, сообщила газета Минобороны РФ "Красная Звезда".

По данным российских военных, пять иностранных кораблей в течение недели вели разведку вдоль морских границ России.