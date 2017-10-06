Чайка пожаловался на отсутствие у прокуратуры защищенной корпоративной сети

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Органы прокуратуры в России используют незащищенную сеть для передачи данных, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на первом совместном совещании Генпрокуратуры РФ и министерства связи и массовых коммуникаций РФ по вопросам кибербезопасности.

"Результаты технического обследования наших ресурсов, проведенного совместно с Минкомсвязи, показали, что у органов прокуратуры отсутствует защищенная корпоративная сеть передачи данных", - сказал Чайка на заседании в Екатеринбурге.

По словам генпрокурора РФ, представители прокуратуры нарушают правила пользования служебной техникой. "Допускаются факты несанкционированных подключений к работе станций электронных устройств, использование вредоносных программ", - отметил Чайка.

По его словам, более половины имеющегося в прокуратуре технологического оборудования требует замены и ремонта. Он отметил, что в некоторых регионах информация не вносится вообще.

"Например, на сегодня в автоматизированной системе не отражено более 50 тыс. потерпевших, сведения которых имеются в статкарточках", - сказал Чайка.