В Японии женщина c пятью детьми погибла в устроенном ее мужем пожаре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Женщина и пятеро детей скончались при пожаре в жилом доме, который устроил отец детей, сообщает в пятницу японская газета Jiji.

Трагический инцидент произошел в городе Хитати в 100 км к северу от столицы Токио. По данным газеты, погибшим детям было от трех до 11 лет. Скорая помощь доставила одного из них в больницу в критическом состоянии, но спасти ребенка не удалось.

Согласно источникам издания в полиции, отец детей, мужчина в возрасте 30 лет, заявил, что он сам намеренно устроил пожар. Его мотивы пока неизвестны.