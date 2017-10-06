Генпрокуратура потратит миллиард рублей на создание защищенной сети передачи данных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ израсходует 1,1 млрд рублей на создание единой защищенной сети передачи данных, сообщил начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры РФ Олег Инсаров.

"Защищенная сеть в этом году будет создана. Нам выделено 1,1 млрд рублей на всю страну на подключение всех прокуратур, в том числе до районного уровня", - заявил Инсаров журналистам в Екатеринбурге в пятницу. По его словам, соответствующий конкурс проведен и до 1 декабря планируется сеть создать.

Начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры РФ отметил, что следующая задача - это замена парка техники. "А дальше мы будем наращивать информационные массивы, использовать технику (компьютеры - ИФ) по прямому назначению, а не как печатную машинку, как мы используем сейчас", - добавил Инсаров.

Как заявлял генпрокурор РФ Юрий Чайка на первом совместном совещании Генпрокуратуры РФ и министерства связи и массовых коммуникаций РФ по вопросам кибербезопасности и внедрению информационных технологий в пятницу в Екатеринбурге, у органов прокуратуры отсутствует защищенная корпоративная сеть передачи данных.