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Отбывавший наказание за госизмену экс-сотрудник Минобороны осужден за попытку побега

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес приговор осужденному за госизмену бывшему полковнику Минобороны России Андрею Беляеву по делу о попытке побега из колонии, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в прокуратуре Ульяновской области.

По ее данным, 52-летний Беляев, приговоренный в октябре 2016 года за государственную измену к 12 годам лишения свободы, отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Димитровограде. "Ночью 6 августа 2017 года, воспользовавшись ослаблением контроля со стороны сотрудников колонии, он самовольно покинул территорию локального участка отряда осужденных. Преодолев нулевой рубеж, он достиг основного ограждения внутренней запретной зоны, где был задержан", - сообщил представитель прокуратуры.

Суд признал Беляева виновным по ч.3 ст.30, ч.1 ст.313 УК РФ (покушение на побег из мест лишения свободы) и приговорил его к двум годам колонии. С учетом неотбытого наказания, в совокупности он проведет в колонии строгого режима 11,5 лет.

Мосгорсуд 27 октября 2016 года приговорил бывшего сотрудника министерства обороны РФ Беляева, обвиняемого в государственной измене, к 12 годам колонии строгого режима РФ и лишин его звания полковника запаса. В пользу государства был конфискован автомобиль "Митсубиши". Кроме того, у подсудимого был вид на жительство в Швеции, которого он также был лишен.

Теги: Минобороны РФ, Андрей Беляев, ФСИН
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