В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Технологии, позволяющие спрогнозировать и предупредить совершение преступлений, существуют за рубежом, их нужно перенимать, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

"Такие примеры и технологии (предупреждения преступлений - ИФ) существуют", - сообщил Пак журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, прогнозирование происходит с помощью анализа большого количества данных соцсетей, видео с камер и так далее.

"С применением алгоритмов изучения этих данных возможно, действительно, прогнозировать с определенной точностью вероятность наступления этих преступлений. Такие примеры есть за рубежом, надо их перенимать в работу наших правоохранительных органов", - добавил Пак.