Началось строительство дороги в обход Хабаровска

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Дорожники приступили к строительным работам на нулевом километре платной автодороги "Обход Хабаровска", сообщил "Интерфаксу" замруководителя хабаровского краевого центра развития государственно-частного партнерства Данил Григорьев.

"Начали строить 13-й км дороги - нулевой. Сейчас срезается растительный слой, это район села Тополево. На конец месяца запланирована укладка земляного полотна", - сказал Григорьев, отметив, что работы будут вестись на нескольких участках параллельно. До конца 2017 года - примерно на 30% от общей протяженности дороги.

"На строительство дороги отведено всего 36 месяцев, работа идет без перерыва в две смены", - добавил Григорьев.

Первые средства на реализацию проекта поступят к концу октября, сообщил он. Всего на 2017 год на проект "Обход Хабаровска" предусмотрено 2 млрд рублей федеральных средств и почти столько же - краевых.

Ранее сообщалось, что трасса "Обход Хабаровска 13-42 км" - это первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. Концессионное соглашение на 15 лет было заключено между правительством Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная компания" (в консорциум входят АО "Газпромбанк" (25%), группа компаний "ВИС" (75%), строительный партнер - ОАО "Сибмост"). Общая стоимость объекта оценивается примерно в 43 млрд рублей.

Объездная трасса позволит вывести транзитный транспорт за пределы Хабаровска и свяжет между собой сразу три федеральные трассы: А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток". Протяженность дороги составит почти 27 км. Генеральным подрядчиком строительства выступает ГК "ВИС".