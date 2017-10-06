В Минздраве придумали справку о смене пола

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал форму справки об изменении пола для предоставления в ЗАГС, выдаваемую специализированными медицинскими учреждениями. Согласно данным портала правовой информации, в настоящее время проект приказа об утверждении формы находится на стадии общественного обсуждения, которая должна завершиться 19 октября.

Требование к установлению формы и порядка выдачи соответствующего документа было внесено в федеральный закон об актах гражданского состояния еще в 2013 году, но утверждены они пока не были.

Приказом предусмотрено, что справка выдается гражданам медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность на основании лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по психиатрии и сексологии по результатам установления половой переориентации.

Для установления половой переориентации в медицинской организации формируется постоянно действующая врачебная комиссия, в состав которой входят врач-психиатр, врач-сексолог и медицинский психолог. Председателем врачебной комиссии назначается руководитель медицинской организации (замруководителя, руководитель структурного подразделения), соответствующий квалификационным требованиям (по специальности "психиатрия" или "сексология").

Для получения справки в комиссии, кроме паспорта, гражданину понадобится направление от врача-психиатра. "Направление на установление половой переориентации может быть выдано врачом-психиатром по результатам медицинского наблюдения, срок которого составляет не менее полутора лет", - говорится в приложении.

После получения документов у врачебной комиссии есть 30 дней, чтобы собраться и принять одно из двух решений: выдать или отказать в выдаче справки, которая в случае положительного решения должна быть изготовлена в течение трех рабочих дней. Справка действительна в течение 1 года со дня ее выдачи.