В Екатеринбурге предложили поставить памятник Екатерине наподобие статуи Свободы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Памятник Екатерине, подобный американской статуе Свободы, предложил возвести в акватории городского пруда в Екатеринбурге первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель.

"Отсыпать остров и сделать основание. На это основание поставить Екатерину такого роста, чтобы была видна со всех концов города Екатеринбурга. И ночью подсветить. Это была бы такая красота в центре города, которая и из самолета видна была всегда. Это как статуя Свободы в Нью-Йорке", - отметил Россель на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Он добавил, что не поддерживает идею строительства на пруду храма на воде.

"Я это вообще не понимаю. Храм может быть и надо построить, но мест полно, где можно построить. Почему на воде?" - сказал Россель.

По его словам, также можно установить возле аэропорта Кольцово памятник, посвященный людям, внесшим вклад в развитие Урала.

"Вокруг постамента сделать барельеф всех людей, которые сделали вклад в развитие Среднего Урала и возглавляет его Петр I", - пояснил Россель.

Ранее сообщалось, что к маю 2023 года планируется в акватории городского пруда построить собор во имя святой великомученицы Екатерины.

Как говорится в проекте разрешения на создание земельного участка в акватории пруда, опубликованного на сайте администрации Екатеринбурга, строительство приурочено к празднованию 300-летия города и может начаться в мае 2018 года.