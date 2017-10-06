Совет судей Краснодарского края вновь проверит диплом судьи Хахалевой

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совет судей Краснодарского края проведет новую проверку подлинности диплома судьи Елены Хахалевой, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу председатель совета Владимир Кисляк.

"В Совет судей поступило обращение от жительницы Краснодарского края Елены Дрюковой. Она выражает несогласие с результатами проведенной ранее проверки, связанной с дипломом о высшем юридическом образовании Елены Хахалевой", - сказал Кисляк.

В своем обращении, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс", Дрюкова отмечает, что Хахалева в 2000 году при назначении ее на должность федеральной судьи Динского районного суда, а в дальнейшем судьи Краснодарского краевого суда представила поддельный диплом о высшем образовании Тбилисского государственного университета Джавахишвили.

"Советом судей Краснодарского края принято решение о проведении дополнительной проверки. Мы направили повторные запросы, чтобы устранить появившиеся противоречия", - отметил Кисляк.

Дрюкова - одна активисток проводившегося в на Кубани в 2016 году "Тракторного марша" - акции протеста фермеров против против рейдерских захватов сельскохозяйственных земель.

В начале лета вызвала широкий общественный резонанс свадьба дочери Хахалевой, которая состоялась в резиденции "Галич-Холл". Согласно сообщениям в социальных сетях и ряде СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. Гостем на мероприятии также стал Иосиф Кобзон.

Позже была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой.

Совет судей Краснодарского края провел проверку и пришел к заключению, что публикации в СМИ о судье Елене Хахалевой, ее поддельном дипломе, связях с оргпреступностью и "золотой" свадьбе ее дочери в Краснодаре не соответствуют действительности.

Совет судей - это орган судейского сообщества, который занимается проведением проверок на основании заявлений или публикаций в отношении представителей судейского сообщества.