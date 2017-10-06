Мать погибшего под Воронежем солдата отсудила у Минобороны 4 млн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд обязал министерство обороны РФ выплатить моральную компенсацию Ларисе Суровцевой - матери военнослужащего, погибшего в 2013 году под Воронежем по вине командира части.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в пятницу, суд подтвердил ранее вынесенное решение Дзержинского районного суда и постановил взыскать с министерства в пользу потерпевшей 4 млн рублей компенсации морального вреда.

По данным СМИ, ранее суд также постановил выплатить аналогичную компенсацию матери второго погибшего военнослужащего.

Как сообщалось, в ноябре 2013 года Воронежский гарнизонный военный суд признал командира 916-го батальона подполковника Василия Сюракшина виновным в превышении полномочий, из-за чего на полигоне погибли двое и были ранены 11 военнослужащих. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в Вооруженных силах РФ на два года. Он лишен воинского звания "подполковник".

В июле 2012 года Сюракшин отдал подчиненным ему военнослужащим, не имеющим специальной подготовки, незаконный приказ очистить местность полигона "Погоново" от взрывоопасных предметов. В результате произошел взрыв поврежденного боеприпаса. Двое военнослужащих погибли, а остальным был причинен легкий вред здоровью.