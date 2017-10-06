В Крыму придумали способ эффективной работы солнечных электростанций зимой

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Преподаватель Севастопольского государственного университета (СевГУ) Павел Кузнецов изобрел "Интеллектуальное устройство отбора максимальной мощности и согласования фотоэлектрических модулей", которое позволяет увеличивать производительность солнечных электростанций зимой, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

"Наши солнечные станции поздней осенью, зимой и ранней весной работают в условиях частичного затемнения. С ноября по март на нижние панели падает тень. Я изобрел устройство, которое позволяет, к примеру, в январе-феврале получать на 75% больше, чем обычно в это время", - цитирует Кузнецова пресс-служба.

Особенностью изобретения молодого ученого является то, что для согласования модулей не требуется преобразование всей вырабатываемой ими электрической энергии, а лишь ее небольшой части, определяемой уровнем рассогласованности. "Это значительно улучшает массогабаритные характеристики и эффективность", - говорится в сообщении.

Результаты экспериментальных исследований показывают, что внедрение устройства, изобретенного П.Кузнецовым, на солнечных электростанциях позволяет увеличить до 65% их суточную энерговыработку, при финансовом вложении, не превышающим 2% ее стоимости. Срок окупаемости внедрения устройств составляет полтора - три года (в зависимости от конструкции электростанции и срока ее работы).

"Я сделал полупромышленное устройство, мы попробовали его на одном блоке севастопольской солнечной электростанции. Так изобретенный мною способ получил подтверждение на практике", - сказал Кузнецов.