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Рособрнадзор прекратил действие лицензии трех вузов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Действие лицензии трех вузов за прошедшую неделю прекратил Рособрнадзор, еще в два учебных заведения запрещен прием, сообщается на сайте ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: "Международная академия оценки и консалтинга"; "Институт Экономики Бизнеса"; "Сочинский институт экономики и информационных технологий"", - говорится в сообщении.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в "Самарскую гуманитарную академию", а также филиал "Воронежского экономико-правого института" в Липецке.

Кроме того, казанская "Академия социального обеспечения" лишена аккредитации по четырем направлениям: Экономика и управление, Юриспруденция, Психологические науки, а также Образование и педагогические науки.

В ведомстве отметили, что указанные меры были применены в период с 29 сентября по 5 октября.

Теги: Рособрнадзор
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