На ремонт "Адмирала Кузнецова" запланировали потратить вдвое меньше

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Военное ведомство планирует сократить объем финансовых средств, которые предполагается выделить на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вместо ранее планировавшихся примерно 50 млрд рублей на проведение работ предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы", - уточнил он. По его словам, сокращение объема финансирования скажется в первую очередь на модернизационных вопросах. "Ремонт будет выполнен в полном объеме", - уверен источник.

Ранее, согласно данным другого источника агентства, стало известно, что "ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагалось выполнить в минимальном объеме, на них планировалось выделить до 50 млрд рублей". "Много это или мало - очевидно, немного. 50 млрд рублей - это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" (в прошлой жизни - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков") для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд", - напомнил он.

Как сообщалось, ремонт "Адмирала Кузнецова" в первую очередь будет связан с заменой котлов главной энергетической установки. К модернизации предполагались радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.