Стив Возняк выступил с лекцией в МГУ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сооснователь компании Apple, филантроп и технологический визионер Стив Возняк в субботу выступил с лекцией в МГУ имени Ломоносова.

Лекция прошла в формате вопросов и ответов. Возняк отвечал на заранее собранные в соцсетях и отобранные им лично вопросы, касающиеся инновационных технологий, искусственного интеллекта, блокчейна и других вещей.

Среди прочего он, в частности, заявил, что будущее за открытым обменом идеями и технологиями.

Открывая лекцию, Олег Бартунов, гендиректор Postgres Professional, компании-инициатора лекции, отметил, что выступление Стива позволит привлечь внимание к образованию в области информационных технологий.

Лекция прошла в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В торжественном открытии приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин и директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук.