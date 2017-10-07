В Омске спасли прыгнувшую из окна горящего дома семилетнюю девочку

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожар в многоэтажном доме на улице Волгоградской в Омске унес жизнь одного из жильцов, его маленькой внучке удалось спастись, выпрыгнув в окно.

"По предварительным данным, в квартире, расположенной на втором этаже, полностью выгорела одна комната. Находившаяся в момент возгорания в квартире семилетняя девочка выпрыгнула из окна, ее поймал прохожий. Дедушка девочки, оставшийся в квартире, погиб", - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Омской области.

Девочка находится на обследовании в больнице, опасности для ее жизни нет.