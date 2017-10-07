В Приморье будут судить группу "черных" риелторов за махинации на 25 млн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении семи риелторов, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью с многомиллионным ущербом, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководитель группы подыскивал квартиры одиноких или мертвых собственников, затем семь его соучастников подделывали доверенности или свидетельства о праве на наследство.

Далее обвиняемые.утверждается в обвинительном заключении, представляли фиктивные документы на регистрацию в Росреестр, где квартиры оформлялись на других людей за незначительное вознаграждение. После изменения собственника квартиры снова перепродавались.

В результате 20 человек лишились жилья, а общий ущерб, как сообщается, составил 24,8 млн рублей.