Фура протаранила придорожное кафе в Иркутской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Тайшетском районе Иркутской области, после которого большегруз "Ман" протаранил стену придорожного кафе, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в Минздраве региона.

"Пострадали шесть человек - посетители кафе и водитель грузовика "Ман". Все были доставлены в Тайшетскую районную больницу, где двое госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение, один от госпитализации отказался, еще один серьезных травм не получил и был отпущен домой", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

"На месте ДТП работало четыре бригады скорой медицинской помощи, всем пострадавшим медицинская помощь оказана в полном объеме", - отметил собеседник.